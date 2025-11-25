Beautiful Anticipazioni Americane | Luna è morta tutti festeggiano ma cosa succederà a Finn ora?

Comingsoon.it | 25 nov 2025

Nelle puntate americane di Beautiful Luna Nozawa è morta e stavolta sembra che sia successo davvero. La scomparsa della pericolosa criminale ha rasserenato tutti ma c'è qualcuno che deve ancora capire cosa prova davvero per quanto accaduto. Stiamo parlando di Finn, che potrebbe sconvolgere Steffy ancora una volta!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful anticipazioni americane luna 232 morta tutti festeggiano ma cosa succeder224 a finn ora

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è morta, tutti festeggiano... ma cosa succederà a Finn ora?

beautiful anticipazioni americane lunaBeautiful Anticipazioni Americane: Luna è morta, tutti festeggiano... ma cosa succederà a Finn ora? - La scomparsa della pericolosa criminale ha rasserenato tutti ma c'è qualcuno che deve ancora capire ... Secondo comingsoon.it

beautiful anticipazioni americane lunaBeautiful Anticipazioni Americane: Katie ha bisogno di un cuore nuovo e a donarglielo sarà Luna? - Nelle puntate americane di Beautiful, Luna potrebbe espiare le sue colpe donando il suo cuore a Katie e salvandole la vita. Scrive msn.com

beautiful anticipazioni americane lunaBeautiful Anticipazioni Americane: Will ed Electra pronti alla convivenza ma Luna sta per fuggire dal carcere! - Nelle puntate americane di Beautiful Will Spencer ed Electra Forrester sono pronti a ricominciare e grazie alla casa regalata da Bill a suo figlio, potrebbero vivere insieme. Scrive msn.com

