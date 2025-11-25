Beautiful Anticipazioni Americane | Luna è morta tutti festeggiano ma cosa succederà a Finn ora?

Nelle puntate americane di Beautiful Luna Nozawa è morta e stavolta sembra che sia successo davvero. La scomparsa della pericolosa criminale ha rasserenato tutti ma c'è qualcuno che deve ancora capire cosa prova davvero per quanto accaduto. Stiamo parlando di Finn, che potrebbe sconvolgere Steffy ancora una volta!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è morta, tutti festeggiano... ma cosa succederà a Finn ora?

