Beatiful Stranger é il secondo volume della serie Beatiful Bastard di Christina Lauren, pubblicato in Italia da Leggereeditore e tradotto da Caterina Chiappa. Trama. Sara Dillon ha appena rotto con il fidanzato e ha deciso di trasferirsi a New York, con un nuovo lavoro alla Ryan Media Group. Durante il primo week-end in città si lascia andare a una notte di sesso selvaggio con un meraviglioso sconosciuto. Per lei potrebbe rimanere un’avventura, ma quando lui la cerca mostrandole un video del loro incontro, scopre di avere un lato che non si è mai concessa di esplorare. Con la sua sensualità giocosa e irresistibile Sara conquisterà Max Stella, il bad boy di Wall Street. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BEATIFUL STRANGER di Christina Lauren: Recensione