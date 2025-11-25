Bayley e Nikki Bella unite nel celebrare Asuka | Una leggenda vivente

La star della WWE, Nikki Bella, ha recentemente parlato di come Asuka sia diventata una delle sue avversarie preferite. La lottatrice è una figura di spicco del roster di RAW. “The Empress Of Tomorrow” ha appena celebrato dieci anni in WWE: ha dominato a NXT ed è poi diventata una parte fondamentale del main roster. Durante una recente puntata di The Nikki and Brie Show, Nikki Bella ha affermato che Asuka passerà alla storia come una delle più grandi di sempre. Ha spiegato che la leggenda giapponese ha sempre cercato di far risaltare tutti i suoi avversari sul ring, guadagnandosi così il rispetto dei colleghi: “E poi c’è Asuka. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bayley e Nikki Bella unite nel celebrare Asuka: “Una leggenda vivente”

Scopri altri approfondimenti

Chi avrà la meglio tra Nikki Bella e Stephanie Vaquer? Vai su Facebook

WWE: Nikki Bella si congratula con Bayley - Come visto in quel di NXT Takeover:Brooklyn, Bayley ha sconfitto Sasha Banks e si è laureata nuova campionessa femminile di NXT. Lo riporta zonawrestling.net

WWE: Nikki Bella & Bayley Update - Stando a quanto riportato poche ore fa dal Pro Wrestling Insider, Nikki Bella si sottoporrà nel corso di questa settimana all’ultimo test per valutare le condizioni del suo collo, recentemente operato ... Come scrive zonawrestling.net

WWE: Perchè Bayley non ha affrontato John Cena e Nikki Bella con Elias? - Bayley era pubblicizzata per l’evento al Madison Square Garden del 16 Marzo, in cui avrebbe dovuto affrontare John Cena e Nikki Bella insieme ad Elias. Lo riporta spaziowrestling.it