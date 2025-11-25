Battibecco furioso tra Conte e Mentana | caos in diretta

News tv. – Una serata televisiva movimentata ha visto protagonisti Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e Enrico Mentana, direttore del Tg La7, durante una trasmissione in diretta incentrata sulle elezioni regionali del 2025 in Campania, Puglia e Veneto. Il dibattito si è rapidamente trasformato in uno scontro verbale, in particolare quando il discorso si è spostato sulla guerra in Ucraina e sulle scelte dei governi occidentali. . Giuseppe Conte, intervenendo da Napoli, ha espresso in modo critico la posizione del M5S riguardo al conflitto, sottolineando la necessità di un negoziato di pace che, secondo lui, sarebbe stato possibile se non ci si fosse affidati alle strategie di Biden e Johnson. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Battibecco furioso tra Conte e Mentana: caos in diretta

