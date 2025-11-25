Basket serie B Dopo la sconfitta casalinga con Quarrata OraSì rabbia Auletta | Black out assurdo

Un suicidio sportivo che fa malissimo. La sconfitta con Quarrata è stata pesante per l’ OraSì sia per la classifica che nel percorso di crescita della squadra, che per la prima volta ha ‘spento la luce’ prima della fine. Avanti di undici punti a 4 minuti dal termine, il match sembrava chiuso e Ravenna si è seduta, permettendo ad una squadra non certo fenomenale, ma molto intensa, come Quarrata, di trovare il pareggio negli ultimi secondi, per poi vincere nel supplementare. L’OraSì ha inoltre sprecato i liberi della vittoria e commesso troppi errori, mostrando di aver avuto un incredibile black out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

