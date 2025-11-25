Basket serie B Dopo la sconfitta casalinga con Quarrata OraSì rabbia Auletta | Black out assurdo

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un suicidio sportivo che fa malissimo. La sconfitta con Quarrata è stata pesante per l’ OraSì sia per la classifica che nel percorso di crescita della squadra, che per la prima volta ha ‘spento la luce’ prima della fine. Avanti di undici punti a 4 minuti dal termine, il match sembrava chiuso e Ravenna si è seduta, permettendo ad una squadra non certo fenomenale, ma molto intensa, come Quarrata, di trovare il pareggio negli ultimi secondi, per poi vincere nel supplementare. L’OraSì ha inoltre sprecato i liberi della vittoria e commesso troppi errori, mostrando di aver avuto un incredibile black out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b dopo la sconfitta casalinga con quarrata oras236 rabbia auletta black out assurdo

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Dopo la sconfitta casalinga con Quarrata. OraSì, rabbia Auletta: "Black out assurdo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket serie b dopoBasket serie B. Serrato duello, Codyeco Lupi cede al quinto - Prima sconfitta casalinga della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, realtà toscana della Serie A2, che al PalaParenti di Santa ... Riporta lanazione.it

basket serie b dopoBasket, Serie B femminile, Nextra Napoli Women Basketball sconfitta dalla New Juve Trani - La trasferta pugliese di Nextra Napoli Women Basketball si conclude con un esito amaro, con la vittoria della New Juve Trani soltanto dopo il tempo supplementare con il punteggio di 67 a 62. Come scrive napolimagazine.com

basket serie b dopoSerie B - La Novipiù Monferrato cade a San Vendemiano dopo un cattivo primo tempo - La Novipiù Monferrato Basket esce sconfitta dalla trasferta di Conegliano, dove alla “Prealpi San Biagio Arena” la Rucker San Vendemiano si impone 87- Segnala pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Dopo