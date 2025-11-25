Basket serie A2 | La Libertas torna per una partita al PalaMacchia | contro Verona si gioca in via Allende

La Libertas, per una notte, ritorna in quel palazzetto che l'ha vista protagonista per tantissime battaglie. Domenica 30 novembre infatti gli amaranto affronteranno la Tezenis Scaligera Basket Verona al PalaMacchia con palla a due alle 18. Il Modiglini Forum infatti per quella data è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Nel campionato di Basket serie C Regionale, sconfitta casalinga a porte chiuse per la Messapica Basket Ceglie contro la Virtus Mesagne per 108-105. La squadra di coach Faggiano,dopo aver condotto praticamente per tutta la partita, si fa recuperare nel final - facebook.com Vai su Facebook

La terza e la quarta della classe si trovano di fronte in questa domenica di #SerieA @UnipolCorporate @DerthonaBasket @REYER1872 Chi vincerà In diretta su LBATV: bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport Vai su X

Basket, serie A2 | Libertas imbattuta al Modigliani, Diana acclamato dai tifosi: "Dobbiamo crescere ogni giorno, poi vedremo dove saremo". VIDEO - Cori per ogni giocatore e per il coach che guarda avanti: "Percorso importante che deve coinvolgere tutti" ... Riporta livornotoday.it

A2 - Biemme Libertas Livorno, a Roseto per tornare alla vittoria - Emme Service che dopo la sconfitta di Cividale del Friuli, si presenta a Roseto per interrompere la serie di quattro ko consecutivi lontano dal ... Come scrive pianetabasket.com

A2 - VL Pesaro, Leka: «Ci siamo svegliati nel secondo tempo ma gli avversari sono stati bravi a resistere» - La Victoria Libertas Pesaro lotta per 40 minuti e se la gioca fino alla fine ma alla Vitrifrigo Arena il match della 13^ giornata di Serie A2 Old Wild West va alla UEB Gesteco ... Come scrive pianetabasket.com