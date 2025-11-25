Si è appena conclusa alla Gym Rosnicka di Brno la sfida valevole per la sesta e ultima giornata della prima fase dell’EuroCup Women tra le padrone di casa dello Zabiny Brno e la Magnolia Campobasso. Le molisane arrivavano in Repubblica Ceca già qualificate per la seconda fase del torneo, ma una vittoria, ma anche una sconfitta con uno scarto inferiore ai 12 punti, significava chiudere al primo posto del girone. Partono meglio le padrone di casa, con un paio di triple a dare il via al match e che allungano sul 10-4 dopo poco più di tre minuti di gioco. Risponde, però, Campobasso che rientra subito in scia alle ceche, anche se non richiude completamente il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Campobasso perde in EuroCup: sconfitta che non fa male con lo Zabiny Brno