Basket Eurolega | la Virtus sogna il colpaccio ma alla fine la spunta il Fenerbahce

Istanbul (Turchia), 25 novembre 2025 – La Virtus Bologna esce a testa altissima dalla Ulker Sports Arena ma deve cedere il passo ai campioni d’Europa del Fenerbahce dopo aver a lungo sognato un clamoroso colpaccio. Finisce 66-64 per gli uomini di coach Jasikevicius, che si sono imposti al termine di un match poco spettacolare ma ricco di intensità, al culmine del quale hanno avuto la meglio grazie alle giocate nel quarto quarto di Wade Baldwin (18 punti), ma anche a una difesa salita esponenzialmente di colpi nei secondi 20’ e a un tap in di Nicolò Melli a 45” dall’ultima sirena. Ai bianconeri, che alla fine pagano le 16 palle perse e i 12 rimbalzi d’attacco concessi agli avversari, non sono invece bastati i punti e la verve di Matt Morgan (13 punti) e Carsen Edwards (11). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

