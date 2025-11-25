Basket Eurolega | la Virtus sogna il colpaccio ma alla fine la spunta il Fenerbahce
Istanbul (Turchia), 25 novembre 2025 – La Virtus Bologna esce a testa altissima dalla Ulker Sports Arena ma deve cedere il passo ai campioni d’Europa del Fenerbahce dopo aver a lungo sognato un clamoroso colpaccio. Finisce 66-64 per gli uomini di coach Jasikevicius, che si sono imposti al termine di un match poco spettacolare ma ricco di intensità, al culmine del quale hanno avuto la meglio grazie alle giocate nel quarto quarto di Wade Baldwin (18 punti), ma anche a una difesa salita esponenzialmente di colpi nei secondi 20’ e a un tap in di Nicolò Melli a 45” dall’ultima sirena. Ai bianconeri, che alla fine pagano le 16 palle perse e i 12 rimbalzi d’attacco concessi agli avversari, non sono invece bastati i punti e la verve di Matt Morgan (13 punti) e Carsen Edwards (11). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
#GameDay 13ª Giornata EuroLega Fenerbahce-Virtus Bologna Ulker Sports And Event Hall ? 18:45 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno Vai su Facebook
Eurolega, Virtus Bologna-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport #SkySport #Eurolega #Basket #SkyBasket Vai su X
Basketball, Euroleague: Virtus dreams of a coup, but Fenerbahce wins in the end. - quality match, decided in the final minutes by Baldwin's plays and a tap- sport.quotidiano.net scrive
Fenerbahce-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 18.45 - Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 18. Scrive sport.sky.it
Eurolega, Fenerbahce-Virtus Bologna alle 18.45 su Sky Sport Basket - La Virtus Bologna cerca la seconda vittoria in trasferta di questa Eurolega sul campo dei campioni in carica del Fenerbahce. Si legge su sport.sky.it