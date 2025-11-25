Bartesaghi sorpresa del derby | in estate il Milan ha respinto l’assalto del …

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Bartesaghi ha di recente rinnovato il suo contratto, ma in estate è stato cercato da una big europea. Ecco il retroscena sul terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bartesaghi sorpresa del derby in estate il milan ha respinto l8217assalto del 8230

© Pianetamilan.it - Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l’assalto del …

Scopri altri approfondimenti

bartesaghi sorpresa derby estateInter Milan, la sorpresa del derby è Bartesaghi: il rossonero sorprende! Maturità e quell’invisibilità che fa la differenza - L’elogio Nel successo del Milan nel Derby della Madonnina, tra le parate di Maignan e l’ ... Segnala calcionews24.com

bartesaghi sorpresa derby estateBartesaghi esulta: derby da sogno e obiettivo Nazionale - Le parole di Bartesaghi dopo il derby vinto dal Milan: ambizione, serenità e la voglia di conquistare una futura convocazione in Nazionale. Da europacalcio.it

bartesaghi sorpresa derby estateMilan, Bartesaghi: "Titolare al derby? Un sogno. Modric esempio, Theo Hernandez è ancora il mio modello" - Il giovane terzino del Milan parla a pochi giorni dal derby con l'Inter: le dichiarazioni di Davide Bartesaghi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bartesaghi Sorpresa Derby Estate