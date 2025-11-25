Bari commemora la Giornata contro la violenza sulle donne | In aumento le denunce
La città di Bari ha commemorato la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con numerose iniziative per ricordare le vittime di femminicidio attraverso momenti di riflessione. L'obiettivo è quello di costruire una cultura che rifiuti ogni discriminazione.Una corona di fiori è stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Variazione di percorso bus in Bari, domani 4 novembre, per la “Festa dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze Armate – Commemorazione dei Caduti presso il Sacrario dei Caduti D’Oltremare” - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione dei defunti, celebrazione nel cimitero monumentale. Necropoli cittadine aperte fino alle 18 ift.tt/VDapzTf ift.tt/jd1eV0G Vai su X
Bari commemora la Giornata contro la violenza sulle donne: "In aumento le denunce" - La città di Bari ha commemorato la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con numerose iniziative per ricordare le vittime di femminicidio attraverso momenti di riflessione. baritoday.it scrive
Bari celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: un fitto calendario di iniziative fino al 28 novembre - Giovedì 27 novembre, alle ore 18, presso il Centro Multimediale Giovanni Paolo II (via Marche 1), il Centro Antiviolenza del Comune di Bari propone l’evento “Le parole che proteggono”, con la ... Come scrive giornaledipuglia.com
Bari celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: ricordo delle vittime e testimonianze coraggiose - La mattina è stata caratterizzata dalla deposizione di corone di fiori in diversi luoghi della città intitolati a donne vittime di femminicidio, a sottolineare l’impegno dell’amministrazione nella ... Secondo giornaledipuglia.com