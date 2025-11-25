Bari commemora la Giornata contro la violenza sulle donne | In aumento le denunce

Baritoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Bari ha commemorato la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con numerose iniziative per ricordare le vittime di femminicidio attraverso momenti di riflessione. L'obiettivo è quello di costruire una cultura che rifiuti ogni discriminazione.Una corona di fiori è stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

