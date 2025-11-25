Bardot di nuovo ricoverata in ospedale | come sta l' attrice

L'attrice Brigitte Bardot, 91 anni, è stata nuovamente ricoverata in ospedale a Tolone per problemi di salute, come riportato dalla stampa locale della Provenza. Bardot resta sotto osservazione medica, mentre i fan e gli estimatori seguono con apprensione le notizie sulla sua salute. Si tratta del secondo ricovero per la diva del cinema francese nel corso di questo autunno. Già lo scorso ottobre, Bardot aveva dovuto lasciare la sua residenza di Saint-Tropez per ricevere cure nello stesso ospedale. All'epoca, l'attrice aveva subito "un intervento chirurgico legato a una malattia seria", tornando a casa dopo 2 settimane. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bardot di nuovo ricoverata in ospedale: come sta l'attrice

Argomenti simili trattati di recente

, : Brigitte Bardot, 91 anni, è di nuovo ricoverata a Tolone. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita a difendere chi non ha voce… oggi merita tutta la nostra vicinanza. B.B. non è solo un’icona del cinema: è - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot, icona del cinema francese oggi 91enne, è di nuovo ricoverata - ormai da 10 giorni - in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontana da Saint-Tropez, dove si trova la casa in cui abita. B.B. è stata costretta un po' più di un mese fa Vai su X

Brigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale: come sta l'attrice - L'attrice Brigitte Bardot, 91 anni, è stata nuovamente ricoverata in ospedale a Tolone per problemi di salute, come riportato dalla stampa ... Secondo iltempo.it

Brigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale. Poco più di un mese fa ha subito un intervento chirurgico e aveva rassicurato tutti: “Sto bene” - Jean di Tolone dopo soli 10 giorni dalle dichiarazioni: "Sto bene, non sono morta" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Brigitte Bardot è di nuovo in ospedale: sarebbe ricoverata a Tolone già da una decina di giorni - Era già stata ricoverata ad ottobre, quando aveva subito un intervento chirurgico ... Lo riporta vanityfair.it