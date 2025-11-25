Barca a vela si spiaggia sull’arenile per il forte vento

Momenti di apprensione in mare a San Felice Circeo dove è stata soccorsa una barca a vela battente bandiera francese che si è spiaggiata sull’arenile, probabilmente a causa del maltempo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre, nel tratto di mare in prossimità dell’imboccatura del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

