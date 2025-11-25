Bane protagonista nel prossimo film di batman confermato dalla dc

Jumptheshark.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Batman si prepara ad accogliere un’anticipata evoluzione della sua galleria di villain, con particolare attenzione a uno dei personaggi più iconici: Bane. Le ultime notizie indicano che il protagonista sarà protagonista di un nuovo importante rilancio, in particolare attraverso un film d’animazione previsto per il 2026. Questa novità rappresenta un passo avanti significativo nella rappresentazione del villain, spesso sottovalutato nelle trasposizioni live-action. l’uscita del film d’animazione «Batman: Knightfall» nel 2026. Warner Bros. Animation ha annunciato il progetto, che comprenderà una serie di quattro film dedicati al Batman del futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Deathstroke e Bane nel DCU: arriva un nuovo aggiornamento sul film - Il progetto dedicato a Deathstroke e Bane compie un passo avanti nello sviluppo mentre i DC Studios valutano la prima sceneggiatura. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Bane Protagonista Prossimo Film