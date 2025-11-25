Bambino di 7 anni ruba coltello in mensa e aggredisce i compagni

Momenti di tensione in una scuola primaria della provincia di Treviso, dove un alunno di seconda elementare ha aggredito due compagni durante l’orario della mensa Lo riporta la Tribuna di Treviso. Secondo la ricostruzione, il bambino avrebbe preso uno dei coltelli arrotondati in dotazione, infilandolo nel calzino con l’intenzione di portarlo via. Un compagno ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bambino di 7 anni ruba coltello in mensa e aggredisce i compagni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corso di massaggio al bambino per genitori e bambini 0-1 anni Il corso sarà tenuto da Anna Marcon, psicomotricista ed esperta di massaggio al bambino. Si tratterà di un incontro pratico, maggiori info saranno formite direttamente ai partecipanti poco prim - facebook.com Vai su Facebook

L'Ospedale Bambino Gesù celebra i primi 40 anni da IRCCS ift.tt/JDqUOka Vai su X

Treviso sotto shock: alunno di 7 anni ruba un coltello in mensa e aggredisce i compagni - L'articolo Treviso sotto shock: alunno di 7 anni ruba un coltello in mensa e aggredisce i compagni proviene da Insider Post. Secondo msn.com

Bambino di 7 anni in fin di vita dopo l'incidente: ha ricevuto l'estrema unzione, il paese si stringe ai parenti. L'auto non poteva circolare - Sono peggiorate ulteriormente le condizioni del bambino di 7 anni investito venerdì pomeriggio ad Adria insieme alla madre in via Emanuele Filiberto: è in fin di vita e la mamma ha ... Si legge su ilgazzettino.it

Scontro frontale tra due auto a Lovoleto, morto bambino di 7 anni - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un bambino di 7 anni nella serata di ieri, 22 ottobre, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia. Riporta blitzquotidiano.it