Insulti e minacce rivolte sui social alla presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, di cui sono stati pubblicati persino indirizzo e dove trovarla, dopo l’ordinanza collegiale con . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bambini di Chieti, l’«assoluzione» del ministero sull’obbligo scolastico