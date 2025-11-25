Bambini di Chieti l’assoluzione del ministero sull’obbligo scolastico

Cms.ilmanifesto.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insulti e minacce rivolte sui social alla presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, di cui sono stati pubblicati persino indirizzo e dove trovarla, dopo l’ordinanza collegiale con . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

bambini di chieti l8217assoluzione del ministero sull8217obbligo scolastico

