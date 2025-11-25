Bagno chimico cade dal Ponte e finisce su strada trafficata | terrore a Siviglia

La cabina di un bagno chimico è precipitata dal Puente del Centenario, a Siviglia, finendo sulla carreggiata sottostante. Brutto spavento per gli automobilisti: guarda il video.

