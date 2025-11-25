Azzannato da un cane mentre passeggia ad Ascea | le telecamere incastrano il proprietario
E' stato azzannato da un cane di grossa taglia, nel pomeriggio del 20 novembre, un uomo originario di Ceraso, mentre passeggiava sul lungomare di Ascea Marina. Il malcapitato è stato medicato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e ha sporto denuncia.Grazie alle immagini della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La pattuglia intervenuta dopo la segnalazione di un residente del quartiere Maria Ausiliatrice: il cane era libero in strada e ha azzannato il vigile quando si è avvicinato - facebook.com Vai su Facebook
Aggredito mentre passeggia col cane, fermati due uomini - Aggredito a Porto Sant'Elpidio (Fermo) mentre è a spasso con il cane: la polizia stringe il cerchio delle indagini. ansa.it scrive
Bimba azzannata al volto da un cane randagio nel Tarantino - Bimba azzannata al volto da un cane randagio nel Tarantino Ferite multiple e profonde, trasferita al Policlinico di Bari CAROSINO, 22 novembre 2025, 17:50 Redazione ANSA – RIPRODUZIONE RISERVATA Una ... Lo riporta msn.com
Bambino tre anni azzannato da un cane mentre gioca in cucina: «Era a casa del nonno». Ricoverato in ospedale - Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai, mentre stava giocando con l'animale all'interno della cucina dell'abitazione del nonno. Secondo corriereadriatico.it