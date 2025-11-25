Avete mai pensato a come sarebbe leggere uno dei film animati DreamWorks della vostra infanzia? Detta così, certo, si potrebbe pensare a una spicciola versione “anime comic”, con le tavole sostituite dai frame del film ma su carta. No, noi qui parliamo di quello che potrebbe tranquillamente essere un film animato, ma trasportato su carta dalla sapiente visione del dinamico duo Teresa Radice e Stefano Turconi, autori ben noti a chi mastica graphic novel per il loro stupefacente Il Porto Proibito. I due autori, quest’anno, hanno portato alla luce, ancora una volta per Bao Publishing, un racconto che di quei cari film DreamWorks ha tanto in comune, e non solo! Presentato a Lucca Comics & Games 2025, abbiamo avuto l’occasione per intervistare i due autori riguardo Avila ma perché non fare anche un focus sul loro ultimo lavoro? Eccoci qui, dunque, pronti ad addentrarci in questa fantastica avventura ambientata in Francia, dove conosceremo Avila, Timo, Astor e le peripezie che vivranno durante il loro viaggio! Francia, 1642: inizia il viaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Avila, il nuovo lavoro del duo Radice/Turconi