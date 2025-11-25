Aversa Marco Villano guida le preferenze Forza Italia primo partito
È Marco Villano il più votato ad Aversa. L’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, candidato del Partito Democratico, conquista 2.033 preferenze nella sua città. Un risultato che trascina il PD al 16,43% in ambito cittadino, pur senza centrare il primato: il primo partito ad Aversa resta infatti Forza Italia, che si attesta al 16,82%. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aversa torna ad avere un rappresentante in Regione: Marco Villano entra in Consiglio regionale come primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Caserta. L’aversano ha ottenuto 12.509 preferenze, superando la capolista Camilla Sgambato - facebook.com Vai su Facebook
SCRUTINIO REGIONE - Iovino dà 1300 voti alla Diana in Avanti Campania, Aveta avanti a tutti nel M5S: Oliviero guida la terza forza del centrosinistra. Villano accumula un ... - 22:05:53 A metà delle schede scrutinate, il vicesindaco di Cellole Giovanni Iovino ha messo un margine di circa milletrecento voti sull’assessore di Aversa Olga Diana nella lista Avanti Campania. Segnala casertafocus.net