aversa marco villano guida le preferenze forza italia primo partito

È Marco Villano il più votato ad Aversa. L’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, candidato del Partito Democratico, conquista 2.033 preferenze nella sua città. Un risultato che trascina il PD al 16,43% in ambito cittadino, pur senza centrare il primato: il primo partito ad Aversa resta infatti Forza Italia, che si attesta al 16,82%. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

