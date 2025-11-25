Avellino cinque partite per cambiare la stagione
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino si barrica nel silenzio. Dopo il secondo 0-3 consecutivo incassato contro l’ Empoli, la società ha annunciato la chiusura totale degli allenamenti e il silenzio stampa per l’intera ultima settimana di novembre. Una scelta prevedibile, quasi obbligata, per provare a isolare la squadra dalle critiche e restituire al gruppo un minimo di serenità in un momento che rischia di compromettere la stagione. Nel comunicato diffuso all’indomani della sconfitta, la proprietà biancoverde ha lanciato un appello all’unità, ribadendo con forza la fiducia in Raffaele Biancolino: nessuna tentazione di cambio in panchina, nessun processo sommario al tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
