avanti a piccoli passi matelica certe assenze non passano in secondo piano

25 nov 2025

È stata una bella sfida fra Matelica e Montegranaro, un po’ avida di emozioni, ma molto tirata. Le due formazioni non potevano permettersi di sbagliare, inseguendo un risultato positivo che le potesse traghettare verso acque più tranquille. Alla fine ne è uscito un pareggio a reti inviolate che, considerato il periodo così così, può essere visto come un "bicchiere mezzo pieno". I matelicesi segnano poco – non v’è dubbio –, così come il Montegranaro (11 gol in 12 gare per entrambe le compagini), e sperano di riavere quanto prima a disposizione Allegretti e Pedrini, nonché il centrocampista Sfasciabasti, tutti out per infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

