In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Gruppo Autostrade per l’Italia rinnova il proprio impegno con una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti che percorrono la rete. Fino al 30 novembre, sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo i 3 mila km di rete gestita dal Gruppo, saranno visibili i messaggi «Basta violenza sulle donne» e «Stop a ogni forma di violenza». Così il Gruppo contribuisce a diffondere la cultura del rispetto. I claim sono accompagnati dal numero 1522, la linea nazionale di supporto e intervento contro la violenza di genere, attiva 24 ore su 24, gratuita e accessibile in più lingue. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Autostrade per l’Italia aderisce alla Giornata contro la violenza sulle donne