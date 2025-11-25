Autorità portuale e caserma carabineri si tingono di arancione contro la violenza di genere

BRINDISI - Il comando provinciale carabinieri di Brindisi e la sede dell'Autorità portuale illuminati di arancione nell'ambito della campagna internazionale "Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e da Un Women contro la violenza di genere. L'iniziativa rappresenta un segno concreto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

