Automobilisti positivi all' alcoltest | nel weekend saltate 5 patenti

Leccotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scattata lo scorso weekend l'Operazione Smart, il programma di controllo coordinato promosso da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza sulle strade e rafforzare la prevenzione durante i fine settimana.L’attività, gestita dalla Direzione Sicurezza della Regione e realizzata in sinergia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

automobilisti positivi alcoltest weekendAutomobilisti positivi all'alcoltest: nel weekend saltate 5 patenti - Impegnati sul campo per la prevenzione diversi comandi di polizia locale: controllate oltre 400 persone e 335 ... leccotoday.it scrive

Mamma va a prendere il figlio ubriaco in taxi, ma anche il tassista risulta positivo all’alcoltest - Controllo notturno a Milano degenera: un automobilista ubriaco e il tassista chiamato per aiutarlo risultano entrambi positivi all’alcoltest. Segnala blitzquotidiano.it

Alcoltest, i controlli. Automobilista con tasso tre volte oltre il limite - Uno è scappato all’alt rischiando di travolgere un agente: maxi sanzione Modena, 6 maggio 2025 – Un automobilista si era ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Automobilisti Positivi Alcoltest Weekend