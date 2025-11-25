Automobilisti positivi all' alcoltest | nel weekend saltate 5 patenti
È scattata lo scorso weekend l'Operazione Smart, il programma di controllo coordinato promosso da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza sulle strade e rafforzare la prevenzione durante i fine settimana.L’attività, gestita dalla Direzione Sicurezza della Regione e realizzata in sinergia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Controlli nel weekend sulle strade teramane: cinque automobilisti positivi ai test, un altro denunciato dopo uno schianto #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com Vai su Facebook
#Economia Segnali positivi sulle vendite delle vetture in Ue, Regno Unito e Paesi EFTA. Ad ottobre 2025 vendute 1.091.904 auto, il 4,9% in più rispetto allo stesso mese del 2024. L'ACEA, Associazione costruttori Ue: nei primi 10 mesi 11.020.514 immatricol Vai su X
Automobilisti positivi all'alcoltest: nel weekend saltate 5 patenti - Impegnati sul campo per la prevenzione diversi comandi di polizia locale: controllate oltre 400 persone e 335 ... leccotoday.it scrive
Mamma va a prendere il figlio ubriaco in taxi, ma anche il tassista risulta positivo all’alcoltest - Controllo notturno a Milano degenera: un automobilista ubriaco e il tassista chiamato per aiutarlo risultano entrambi positivi all’alcoltest. Segnala blitzquotidiano.it
Alcoltest, i controlli. Automobilista con tasso tre volte oltre il limite - Uno è scappato all’alt rischiando di travolgere un agente: maxi sanzione Modena, 6 maggio 2025 – Un automobilista si era ... Da ilrestodelcarlino.it