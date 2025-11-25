Automobilisti positivi all' alcoltest | nel weekend saltate 5 patenti

È scattata lo scorso weekend l'Operazione Smart, il programma di controllo coordinato promosso da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza sulle strade e rafforzare la prevenzione durante i fine settimana.L’attività, gestita dalla Direzione Sicurezza della Regione e realizzata in sinergia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it