Autobus 15 dopo le proteste arrivano nuove fermate

Parmatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste dei residenti di via Milano per la soppressione della fermata del bus 15, Tep annuncia una soluzione: entro pochi giorni verranno attivate due nuove fermate in viale Europa, all’angolo con via Ravenna, a 50 e 230 metri da quelle eliminate. Chi utilizzava le fermate più a sud. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

