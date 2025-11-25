Auto sotto un camion a Padula ferita una donna
Grave incidente stradale intorno alle tredici di oggi nei pressi della Certosa di San Lorenzo a Padula. Una donna alla guida di un'auto è rimasta ferita dopo essere andata sotto un camion nei pressi dell'area pedonale. Per fortuna non è in pericolo di vita.L'incidentePer motivi in corso di.
