Cascina (Pisa), 25 novembre 2025 – Drammatico incidente stradale a Cascina, in località San Giorgio. Un’auto è finita fuori strada in via Santa Maria e si è ribaltata in un fosso. A bordo c’erano due persone, marito e moglie: i passanti sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, mentre la moglie era ancora intrappolata nell’abitacolo dell’auto all'arrivo dei primi soccorsi. Sul posto l’ambulanza medicalizzata di Cascina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto ribaltata in un fosso, passanti salvano uno dei feriti. La moglie bloccata nell’abitacolo