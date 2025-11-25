Auto ribaltata in un fosso passanti salvano uno dei feriti La moglie bloccata nell’abitacolo
Cascina (Pisa), 25 novembre 2025 – Drammatico incidente stradale a Cascina, in località San Giorgio. Un’auto è finita fuori strada in via Santa Maria e si è ribaltata in un fosso. A bordo c’erano due persone, marito e moglie: i passanti sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, mentre la moglie era ancora intrappolata nell’abitacolo dell’auto all'arrivo dei primi soccorsi. Sul posto l’ambulanza medicalizzata di Cascina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
: , Incidente stradale sulla Fondovalle Sinarca, in direzione Termoli, dove un’auto si è ribaltata finendo in una cunetta. Alla guida c’era una donna ch - facebook.com Vai su Facebook
#IncidenteStradale: un’auto si è ribaltata nel tardo pomeriggio di ieri a #Roncone, lungo la SS 237. Immediato l’intervento dei #vvf volontari del locale corpo, allertati alle 18:40, che hanno messo in sicurezza l'area, supportato i sanitari e gestito la viabilità. #vvft Vai su X
Auto ribaltata in un fosso, passanti salvano uno dei feriti. La moglie bloccata nell’abitacolo - Cascina (Pisa), 25 novembre 2025 – Drammatico incidente stradale a Cascina, in località San Giorgio. Come scrive lanazione.it
Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel fosso: 66enne trovato morto. È la quarta vittima sulle strade Veronesi nelle ultime 36 ore - Ennesimo incidente nel Veronese: un 66enne è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto a Palù, in provincia di Verona. Riporta ilgazzettino.it
Auto in un fosso dopo un incidente. Una donna salvata dai vigili: è grave - Un’auto finita in una scarpata dopo essersi ribaltata più volte, una donna in codice rosso all’ospedale di Empoli, un uomo in codice giallo sempre al San Giuseppe. Lo riporta msn.com