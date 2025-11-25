Auto ribaltata in un fosso passanti salvano uno dei feriti La moglie bloccata nell’abitacolo

Lanazione.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cascina (Pisa), 25 novembre 2025 – Drammatico incidente stradale a Cascina, in località San Giorgio. Un’auto è finita fuori strada in via Santa Maria e si è ribaltata in un fosso. A bordo c’erano due persone, marito e moglie: i passanti sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, mentre la moglie era ancora intrappolata nellabitacolo dell’auto all'arrivo dei primi soccorsi. Sul posto l’ambulanza medicalizzata di  Cascina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

