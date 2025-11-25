Tarantini Time Quotidiano Un’auto in transito sulla provinciale tra Martina Franca e Massafra ha centrato una decina di bovini che stazionavano sulla strada nel buio della sera. Tre mucche sono morte sul colpo. Ferita la passeggera della Hyundai, portata in ospedale; illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Vigili del Fuoco per i rilievi e la rimozione degli animali. La SP 581 è rimasta temporaneamente chiusa. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Auto investe una mandria nella notte: donna ferita, tre bovini morti