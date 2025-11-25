Auriemma | A Napoli risultato straordinario M5S torna protagonista

L’11,21% premia gli attivisti storici: con Fico presidente il M5S rafforza la Campania. «Il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle a Napoli è un segnale forte: quando si valorizza la nostra identità originaria, il territorio risponde con convinzione». Così Carmela Auriemma, coordinatrice del M5S Napoli, commenta l’esito delle elezioni regionali che nel capoluogo hanno visto la lista del Movimento raggiungere l’11,21%, diventando la seconda forza della coalizione e superando anche la lista del governatore uscente De Luca. «È un traguardo che premia una lista fatta da attivisti storici, persone che da anni lavorano nei quartieri, tra la gente, senza mai arretrare di un passo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

