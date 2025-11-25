Aurelio Borroni Grazioli riconfermato per la terza volta presidente di Assoarma Monza e Brianza

Assoarma Monza e Brianza: è il presidente degli ufficiali in congedo, il maggiore Aurelio Boroni Grazioli, a ricoprire per il terzo mandato la presidenza dell'associazione. Le votazioni si sono svolte lo scorso 21 novembre a Monza alla Casa del Combattente (in corso Milano). Ventitréle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

