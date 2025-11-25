Ha avuto un inizio terribile nella vita quando l’ospedale in cui è nato è stato bombardato. Da quell’inizio buio, è diventato famoso per aver interpretato cattivi, mostri e personaggi inquietanti, dai vampiri ai nazisti. Ora, il leggendario attore Udo Kier è scomparso all’età di 81 anni. È venuto a mancare a Palm Springs. Udo Kier, l’attore tedesco la cui carriera è durata più di cinquant’anni e che ha recitato in oltre 275 film hollywoodiani ed europei, è morto all’età di 81 anni. Kier è deceduto domenica in un ospedale di Palm Springs, in California, come ha confermato il suo compagno, Delbert McBride, alla rivista Variety. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Attore Udo Kier muore a 81 anni, fu Frankenstein, Dracula e Hitler