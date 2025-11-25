Attimi di suspense al PalaPanini di Modena Proprio mentre partiva la sua hit più scatenata il Liga ha perso l' equilibrio ed è finito gambe all' aria
D oveva essere, come da copione, Balliamo sul mondo, ma per qualche secondo al PalaPanini di Modena il ritornello si è trasformato involontariamente in un ironico “Cadiamo sul mondo”. Durante l’attesissimo concerto per il 18esimo raduno del barMario, lo storico fan club ufficiale dell’artista, Luciano Ligabue è stato protagonista di un piccolo incidente di percorso che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, per poi sciogliersi in un applauso liberatorio. La notte di Certe notti, il mega concerto di Ligabue (che non si ferma qui). guarda le foto Ligabue, lo scivolone sul palco a Modena. Tutto è accaduto domenica 23 novembre, in un palazzetto gremito di fedelissimi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
