Attesa per la sentenza di secondo grado del processo per l' omicidio di Christopher Thomas Luciani
È prevista per mercoledì 26 novembre la sentenza di secondo grado nell'ambito del processo per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crox, come riporta l'Agi.Parliamo del ragazzo di 16 anni brutalmente assassinato da due coetanei, nel mese di giugno del 2024, nel parco Baden. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
