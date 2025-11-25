Attack on titan e assassin’s creed il crossover sorprendente del 2025 che dura poco

Le collaborazioni tra grandi franchise del mondo videoludico e dell’animazione stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso, offrendo ai fan esperienze uniche e coinvolgenti. Recentemente, è stato annunciato un crossover tra Assassin’s Creed Shadows e Attack on Titan, che porta in scena una sinergia temporanea ricca di azione, mistero e ambientazioni iconiche. Questo evento speciale, disponibile dal 25 novembre al 22 dicembre 2025, promette di immergere i giocatori e gli appassionati in un’avventura che coniuga ambientazioni storiche e colonne portanti dell’anime. assassin’s creed shadows collabora con attack on titan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it