Attack on titan arriverà in super smash bros come personaggio

Il panorama delle collaborazioni tra serie anime di successo e videogiochi continua ad espandersi, portando ai fan esperienze innovative e coinvolgenti. Tra le novità più attese, si segnala il crossover tra il celebre franchise Attack on Titan e il gioco di combattimento Brawlhalla. Questa collaborazione rappresenta la prima volta che l'universo dell'anime si integra con un titolo di platform fighting in un evento targato Ubisoft, preludio di una serie di contenuti dedicati che partiranno a dicembre 2025. attack on titan x brawlhalla: l'evento crossover in arrivo a dicembre 2025. Brawlhalla, gioco di combattimento platform lanciato nel 2017, festeggia il suo decimo anniversario con un'importante iniziativa di collaborazione.