Attack on titan arriverà in super smash bros come personaggio
Il panorama delle collaborazioni tra serie anime di successo e videogiochi continua ad espandersi, portando ai fan esperienze innovative e coinvolgenti. Tra le novità più attese, si segnala il crossover tra il celebre franchise Attack on Titan e il gioco di combattimento Brawlhalla. Questa collaborazione rappresenta la prima volta che l’universo dell’anime si integra con un titolo di platform fighting in un evento targato Ubisoft, preludio di una serie di contenuti dedicati che partiranno a dicembre 2025. attack on titan x brawlhalla: l’evento crossover in arrivo a dicembre 2025. Brawlhalla, gioco di combattimento platform lanciato nel 2017, festeggia il suo decimo anniversario con un’importante iniziativa di collaborazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
OK, non è uno scherzo. Lo sembra, ma non lo è. Ubisoft ha annunciato che domani, 25 novembre, inzierà su Assassin's Creed: Shadows una collaborazione con missioni e skin a tema dedicata a... Attack on Titan. Vi lasciamo il trailer e le informazioni nei com - facebook.com Vai su Facebook
Su Assassin’s Creed: Shadows arriva un crossover con… Attack on Titan dlvr.it/TPRfcX #AssassinsCreed #AttackOnTitan #Videogiochi #Gamer #Anime Vai su X
Assassin's Creed Shadows ottiene il crossover con Attack on Titan - Attack on Titan potrebbe essere ufficialmente terminato da un po' di tempo, ma la sua influenza si fa ancora sentire, soprattutto su Ubisoft, a quanto pare. Scrive gamereactor.it
Assassin's Creed Shadows, disponibile l'improbabile collaborazione con Attack on Titan - Dal ier, 24 novembre una missione gratuita con Attack on Titan arriva in Assassin's Creed Shadows, disponibile fino al 22 dicembre. Secondo msn.com
Ecco perché un sequel di Attack on Titan potrebbe essere più necessario che mai - Un mondo segnato dal suo passato cerca di ricostruirsi mentre nuove tensioni emergono: un sequel potrebbe spiegare ciò che è rimasto irrisolto. Riporta anime.everyeye.it