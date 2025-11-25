Attacco armato in carcere il boss Leonardo Rizzuto e altri trasferiti d’urgenza a Bordeaux

Il clan Rizzuto al centro di un attacco armato in carcere senza precedenti che ha sconvolto il sistema penitenziario del Québec. Sabato scorso, una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa contro il cortile esterno del carcere di Rivière des Prairies, dove si trovavano alcuni dei più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

LECCE Custodia cautelare in carcere per un 36enne già noto alle forze dell’ordine: le due rapine, commesse con il volto coperto e armato di coltello, avevano creato forte allarme tra esercenti e cittadini, portando a un’immediata risposta investigativa Vai su Facebook

‘Ndrangheta a Cosenza: il boss Franco Perna va ai domiciliari dopo oltre 30 anni di carcere - Lo storico boss, condannato all’ergastolo per gli omicidi di Armando Bevacqua e Sergio Cosmai, lascia il carcere per gravi motivi di salute; il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è definitivo ... Si legge su quicosenza.it

C’è stato un attacco armato a New York - Lunedì sera, quando in Italia era la notte tra lunedì e martedì, un uomo è entrato in un grattacielo nel pieno centro di Manhattan, a New York, e ha ucciso a colpi d’arma da fuoco quattro persone, per ... Segnala ilpost.it

L’attacco armato contro una sinagoga a Manchester, in Inghilterra - Aggiornamento del 3 ottobre: la polizia inglese ha detto di aver sparato involontariamente a uno dei due uomini uccisi durante l’attacco, nel tentativo di bloccare l’assalitore. Lo riporta ilpost.it