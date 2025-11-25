Attacco a Kiev nella notte almeno 4 i morti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione nel quartiere colpito. Nel distretto di Svyatoshynskyi a Kiev sono morte quattro persone in seguito a un attacco russo, secondo le prime informazioni disponibili. Come riferito da Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha comunicato la notizia tramite Telegram, confermando l’aggravarsi del bilancio. L’attacco notturno. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, durante la notte le forze russe hanno condotto un attacco aereo combinato contro l’Ucraina, utilizzando missili da crociera, missili balistici e droni d’attacco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

