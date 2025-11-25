Attacco a Kiev nella notte almeno 4 i morti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione nel quartiere colpito. Nel distretto di Svyatoshynskyi a Kiev sono morte quattro persone in seguito a un attacco russo, secondo le prime informazioni disponibili. Come riferito da Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha comunicato la notizia tramite Telegram, confermando l’aggravarsi del bilancio. L’attacco notturno. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, durante la notte le forze russe hanno condotto un attacco aereo combinato contro l’Ucraina, utilizzando missili da crociera, missili balistici e droni d’attacco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
UCRAINA | Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco aereo combinato verso diversi quartieri di Kiev utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d'attacco. Almeno sei i morti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'Ucraina attacca Volograd. Droni di Kiev in territorio russo. Tre feriti nella notte in una zona residenziale. Colpita anche la raffineria di Ryazan #ucraina #droni #russia #conflitto #notizie Vai su X
Attacco a Kiev nella notte, almeno sei i morti - Attacco ucraino nella regione di Rostov, tre morti (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Attacco a Kiev, almeno sei i morti - Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati preliminari, sono morte quattro persone. Come scrive msn.com
Guerra Ucraina-Russia, attacco missilistico nella notte su Kiev: 2 morti e 6 feriti. La risposta con droni su Rostov - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. leggo.it scrive