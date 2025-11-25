Attacco a Kiev edifici sventrati e vittime civili La popolazione costretta nei rifugi – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, sarebbero morti 4 civili. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko. Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d'attacco. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

