Atletico Madrid Inter Lautaro cerca il riscatto L’argentino è pronto a rifarsi dopo la prestazione deludente del derby
Inter News 24 Atletico Madrid Inter: Lautaro Martìnez ha la possibilità di rifarsi dopo la prestazione deludente di cui è stato protagonista domenica sera. La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato il segno in casa nerazzurra. Tra i giocatori maggiormente sotto osservazione c’è Lautaro Martinez, capitano e leader tecnico dell’Inter, reduce da una prestazione sottotono nella serata di San Siro. L’attaccante argentino, classe 1997, ha provato a scuotere l’ambiente con un messaggio affidato ai social nel day-after, invitando a reagire e proiettarsi subito ai prossimi impegni. Un concetto semplice ma emblematico: voltare pagina e ritrovare immediatamente continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com
