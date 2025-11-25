Atletico Madrid Inter inizia la missione spagnola | nerazzurri in viaggio verso Madrid – VIDEO
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, inizia la missione spagnola: nerazzurri in viaggio verso Madrid. La vigilia del match di Champions League – VIDEO. Inizia ufficialmente la missione spagnola per l’Inter. Nel pomeriggio di oggi, la comitiva nerazzurra si è imbarcata sul volo diretto a Madrid, tappa cruciale del cammino europeo della Beneamata. Domani sera, infatti, la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu affronterà l’Atletico Madrid per il quinto turno della League Phase della Champions League. Un appuntamento fondamentale per testare le ambizioni continentali del gruppo e cercare un immediato riscatto dopo le recenti delusioni in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
