Asset russi congelati von der Leyen | Devono essere un tema centrale nei negoziati sulla pace in Ucraina

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si discute del piano americano per una soluzione del conflitto in Ucraina, che sembra aver ricevuto una prima conferma da Kiev e un "no" secco di Mosca, resta ancora da sciogliere il nodo degli asset russi congelati sul territorio del Vecchio Continente. Un tema che divide molti leader. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

asset russi congelati vonVon der Leyen, 'uso degli asset russi centrale nei negoziati' - Il continuo sostegno all'Ucraina e "l'aumento della pressione" sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. Secondo altoadige.it

asset russi congelati vonUcraina, Von der Leyen: 'Kiev in rosso, servono 70 miliardi' - Ursula von der Leyen ha inviato ai 27 governi comunitari l'attesa lettera in cui ha illustrato le tre strade da seguire per i finanz ... Da ansa.it

asset russi congelati vonUcraina rischia bancarotta, Von Der Leyen rilancia opzione asset russi/ “Servono 70 miliardi entro il 2026” - Ucraina sull'orlo della bancarotta, Von der Leyen cerca un accordo con i membri Ue sulle fonti di finanziamento entro il 2026, ma pesa lo scandalo corruzione ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Asset Russi Congelati Von