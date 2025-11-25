Assassins creed live action di netflix | primo attore protagonista annunciato

l’attesa serie live-action di “assassin’s creed” su netflix: prime indiscrezioni. Al centro dell’attenzione si trova l’imminente produzione di Netflix dedicata alla celebre saga videoludica “Assassin’s Creed”. La serie, ancora in fase di sviluppo, promette di portare sul piccolo schermo le avventure dei famosi assassini con uno sguardo innovativo e coinvolgente. Le novità più recenti relative al cast e ai dettagli della produzione si susseguono, alimentando l’interesse di fan e appassionati. In questo scenario, viene confermata una prima importante nomina nel cast, che anticipa un progetto di grande impatto e qualità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

