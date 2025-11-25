Aspi aderisce alla Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Gruppo Autostrade per l’Italia rinnova il proprio impegno con una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti che percorrono la rete. Fino al 30 novembre, sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV). 🔗 Leggi su Today.it

