' Aspettando Natale' pranzo sociale a Sasso Pisano
La ProLoco 'La Fumarola' APS di Sasso Pisano organizza per il 7 dicembre (ore 12:30) una pranzo sociale presso il Centro Sociale della Pubblica Assistenza con menù fisso.Nello stesso giorno alle ore 16:00 verrà organizzata la visita al Borgo lungo le vie dei presepi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'evento di Natale che stavamo aspettando - facebook.com Vai su Facebook
#AmiciDellaPediatria Aspettando #Natale alle Casette #StayTuned ? ? Scopri e sostieni il progetto: amicidellapediatria.it/progetti/le-ca… Vai su X
Pranzo solidale di Natale a Macerata, previsti 300 pasti - La vigilia di Natale ai Giardini Diaz di Macerata si terrà la terza edizione del "Pranzo solidale di Natale" dedicato ai cittadini maceratesi in difficoltà economica e sociale. Come scrive ansa.it
Natale 2024, il pranzo di Sant'Egidio per chi vive in condizione di fragilità. «Un italiano su dieci non ha i mezzi necessari per vivere una vita dignitosa» - Parte da Santa Maria in Trastevere a Roma, dove nel 1982 si tenne il primo pranzo di Natale con i poveri, per arrivare in oltre una settantina di Paesi nel mondo. Riporta vanityfair.it
Natale: Confesercenti, 3,5 miliardi per sedersi a tavola - Per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale si spenderanno, a casa o al ristorante, una media di 126 euro a famiglia, per un totale di circa 3,5 miliardi di euro di cui 500 milioni per il ... Lo riporta ansa.it