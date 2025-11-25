Ascolti TV Total Audience | Lunedì 24 Novembre 2025 Uomini e Donne +111K Ricciardi +36K sfiora i 3,8 milioni

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, Il Commissario Ricciardi 3 su Rai1 ha conquistato 3.760.000 spettatori pari al 22.12% di share, confermandosi leader assoluto della serata. Su Canale5, la decima puntata del Grande Fratello ha raccolto 1.923.000 spettatori con uno share del 14.68%. La versione Night del programma ha ottenuto 964.000 spettatori e il 20.2% di share. Su Rai2, Lo Spaesato ha totalizzato 725.000 spettatori pari al 4.28%, mentre Fast & Furious 8 su Italia1 ha radunato 984.000 spettatori con il 6.04%. Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha raggiunto 1.090.000 spettatori (7.18%) dopo una presentazione iniziale di 42 minuti (891. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 24 Novembre 2025. Uomini e Donne (+111K), Ricciardi (+36K) sfiora i 3,8 milioni

