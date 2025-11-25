Ascolti tv Ricciardi chiude molto bene stabile il Grande Fratello

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati degli ascolti tv del 24 novembre assegnano la vittoria all'ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv ricciardi chiude molto bene stabile il grande fratello

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Ricciardi chiude molto bene, stabile il Grande Fratello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv ricciardi chiudeAscolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti - Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della Fortuna ancora oltre i 5 milioni e mezzo: tutti i numeri e dati Auditel ... Segnala libero.it

ascolti tv ricciardi chiudeAscolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di De Martino e Scotti - Gli ascolti tv di lunedì 24 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello ... Da fanpage.it

ascolti tv ricciardi chiudeAscolti tv del 24 novembre, Ricciardi si congeda. Gerry Scotti vincente - L’ultima puntata de “Il Commissario Ricciardi 3” su Rai 1 contro il Grande Fratello su Canale 5. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Ricciardi Chiude