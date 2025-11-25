Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025

Davidemaggio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della decima puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Fast & Furious 8  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  GialappaShow  ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 24 novembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv luned236 24Ascolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di De Martino e Scotti - Gli ascolti tv di lunedì 24 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv, Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna vicini. Il sorpasso di Amadeus... - Casa a Prima Vista vede il 4% / I trend Auditel - La Ruota della Fortuna su Canale 5 rallenta ancora a 4. Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 24