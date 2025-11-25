Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025 Ricciardi chiude al 22.1% Grande Fratello fermo al 14.5%

Davidemaggio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3  ha interessato 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della decima puntata ) ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Fast & Furious 8  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  GialappaShow  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 24 novembre 2025 ricciardi chiude al 221 grande fratello fermo al 145

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025. Ricciardi chiude al 22.1%, Grande Fratello fermo al 14.5%

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv luned236 24Ascolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di De Martino e Scotti - Gli ascolti tv di lunedì 24 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello ... Lo riporta fanpage.it

ascolti tv luned236 24Ascolti TV del 24 novembre, Grande Fratello 2025: quanto ha totalizzato la decima puntata - Ascolti TV del 24 novembre: quanto ha totalizzato la decima puntata del Grande Fratello 2025? Riporta gay.it

ascolti tv luned236 24Ascolti tv, Mediaset vola sopra il 40% nella fascia tra access e prime e batte la Rai (che cala) sulle 24 ore nel trimestre - Le slide - il primo editore italiano sul totale giorno ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 24