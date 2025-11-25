Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025 Ricciardi chiude al 22.1% Grande Fratello fermo al 14.5%

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 ha interessato 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della decima puntata ) ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.

