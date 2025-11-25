Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025 Ricciardi chiude al 22.1% Grande Fratello fermo al 14.5% Giletti sale al 7.2%

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 ha interessato 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della decima puntata ) ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video 976.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.077.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 621.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 744.000 spettatori e il 4%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025. Ricciardi chiude al 22.1%, Grande Fratello fermo al 14.5%, Giletti sale al 7.2%

