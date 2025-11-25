Ascolti TV | Lunedì 24 Novembre 2025 Il Commissario Ricciardi al 22,1% Grande Fratello al 14,5%
Ieri sera, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 la terza stagione de Il Commissario Ricciardi ha conquistato 3.724.000 spettatori, pari al 22,1% di share. Su Canale5, Grande Fratello (decima puntata) ha ottenuto 1.887.000 spettatori con uno share del 14,5%. Su Rai2, il programma Lo Spaesato ha intrattenuto il pubblico, mentre su Italia1 Fast & Furious 8 ha registrato un buon seguito. Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha ottenuto ascolti interessanti. Quarta Repubblica su Rete4 e La Torre di Babele su La7 hanno mantenuto il loro pubblico, mentre su Tv8 GialappaShow, sul Nove Little Big Italy, sul 20 The Legend of Tarzan, su Rai4 Escape Plan – Fuga dall’inferno, su Iris Gangs of New York e su RaiMovie Pronti a morire hanno registrato ascolti più contenuti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
